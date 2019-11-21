Мати боржника у Миколаєві прострелила ногу колектору (фото)



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21 листопада в Миколаєві жінка вистрілила в ногу колектору, який прийшов вимагати борг

Чоловік заборгував фінансовій установі близько 150 тисяч

У Миколаєві жінка відкрила стрілянину з пістолета по колекторах, які прийшли дивитися заставну квартиру, повідомляється в прес-центрі ГУ НП області.

Повідомляється, що до чоловіка, який заборгував фінансовій установі близько 150 тисяч гривень, прийшли нібито працівники банку, з метою перевірки стану квартири в заставі, яка перебуває у власності банку. Спочатку господарі квартири не відчиняли двері, а пізніше вийшла мати боржника з пістолетом і вистрілила в ногу одному з чоловіків.

Попередньо, постріл був зроблений з пістолета під патрон Флобера. Зараз потерпілий проходить обстеження в лікарні.

Обставини події з'ясовуються. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного журналу обліку.

Раніше аналогічний випадок стався в Києві. Чоловік відкрив стрілянину по співробітниках банку, які прийшли оглядати квартиру, яка перейшла у власність фінустанови через невиплачений кредит.