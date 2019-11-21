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    Мати боржника у Миколаєві прострелила ногу колектору (фото)

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    <span>21 листопада в Миколаєві жінка вистрілила в ногу колектору, який прийшов вимагати борг&nbsp;</span> - Мати боржника у Миколаєві прострелила ногу колектору (фото)
    21 листопада в Миколаєві жінка вистрілила в ногу колектору, який прийшов вимагати борг 

    Чоловік заборгував фінансовій установі близько 150 тисяч

    У Миколаєві жінка відкрила стрілянину з пістолета по колекторах, які прийшли дивитися заставну квартиру, повідомляється в прес-центрі ГУ НП області.

    Повідомляється, що до чоловіка, який заборгував фінансовій установі близько 150 тисяч гривень, прийшли нібито працівники банку, з метою перевірки стану квартири в заставі, яка перебуває у власності банку. Спочатку господарі квартири не відчиняли двері, а пізніше вийшла мати боржника з пістолетом і вистрілила в ногу одному з чоловіків.

    Попередньо, постріл був зроблений з пістолета під патрон Флобера. Зараз потерпілий проходить обстеження в лікарні.

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    Обставини події з'ясовуються. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного журналу обліку.

    Раніше аналогічний випадок стався в Києві. Чоловік відкрив стрілянину по співробітниках банку, які прийшли оглядати квартиру, яка перейшла у власність фінустанови через невиплачений кредит.

     

    борг кредит Миколаїв жінка квартира
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