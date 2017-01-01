На «міністра ЛНР» Корнета в Росії завели справу

Корнета підозрюють у причетності до приховування слідів вбивства військового з Росії

Так званий «міністр внутрішніх справ ЛНР» Ігор Корнет, який влаштував переворот у Луганську, став фігурантом справи про вбивство військового з Росії, яку розслідує Слідчий комітет РФ, передають російські ЗМІ з посиланням на джерела. Повідомляється, що Слідкомітет РФ розслідує вбивство в листопаді 2016 року росіянина Артема Булгакова,



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Ігор Корнет

Корнета підозрюють у причетності до приховування слідів вбивства військового з Росії

Так званий «міністр внутрішніх справ ЛНР» Ігор Корнет, який влаштував переворот у Луганську, став фігурантом справи про вбивство військового з Росії, яку розслідує Слідчий комітет РФ, передають російські ЗМІ з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Слідкомітет РФ розслідує вбивство в листопаді 2016 року росіянина Артема Булгакова, який значився в охороні Корнета. Передбачається, що Корнет причетний до приховування слідів злочину. За даними джерел, слідство встановило, що в день вбивства Булгаков перебував у будівлі так званого МВС в Луганську, і між ним та ще кількома бойовиками виникла конфліктна ситуація. Один з бойовиків направив на росіянина вогнепальну зброю, той намагався лівою рукою відвести її від себе, але після пострілу куля пройшла наскрізь через руку і потрапила Булгакову в груди.

За даними слідства, Корнет наказав оточити приміщення і оформити інцидент як загибель в результаті необережного поводження зі зброєю. Після цього він випустив «наказ» про притягнення одного з бойовиків до «дисциплінарної відповідальності», з пістолета якого нібито застрелився Булгаков. Крім того, джерела стверджують, що Слідком найближчим часом направить Корнету повістку на допит у рамках кримінальної справи щодо злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала переговори керівника ПВК «Вагнера» про ліквідацію ватажків бойовиків. За даними спецслужби, він має відношення до зачистки ватажків бойовиків, у тому числі в координації з «міністром внутрішніх справ ЛНР» Ігорем Корнетом.

Джерело: РБК-Україна