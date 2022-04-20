Встановлено приблизні координати, де затонув крейсер «Москва»

Ракетний крейсер «Москва» перебуває на доволі помірній глибині

Рештки ракетного крейсера «Москва» знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E на глибині 50-60 метрів. Ці дані вирахувало видання Defense Express з опорою на додаткову інформацію, отриману з власних джерел.

Зокрема, стало відомо про аномальну активність рятувальних та водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ у 75 км на південний захід від мису Тарханкут. Це вказує на проведення операції.

Також відомі координати, в яких був уражений ракетний крейсер і почалось його буксирування у порт. Поєднання цього вектору, напряму та дальності від мису Тарханкут дає доволі точний район дна Чорного моря.

Якщо розрахунки правильні, то ракетний крейсер «Москва» перебуває на доволі помірній глибині у 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження решток корабля.

Ці глибини, зокрема, дозволяють організувати підйом частин корабля та його озброєння. В першу чергу протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан», частина з яких можуть бути з ядерним зарядом. Водночас такі операції вкрай сильно залежать від того, як саме крейсер ліг на дно.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.