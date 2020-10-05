На могилі російському нацисту зафіксували вінок від проєкту арт-керівника меморіалу «Бабин Яр» (фото)



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Вінок від проєкту «Дау» на могилі російському нацисту Максиму Марцинкевичу Фото: Вахтанг Кіпіані, Facebook

Фото спровокувало бурхливе обговорення у середовищі інтелектуалів українського фейсбуку

На могилі лідеру одного з російських нацистських рухів Максиму Марцинкевич, який був відомий як Тесак, помітили вінок від проєкту «Дау», що створив нинішній арт-керівник меморіалу «Бабин Яр» Ілля Хржановський.

Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.

«Вінок нацисту «Тесаку» від проєкту «Дау», який створив нинішній арт-керівник меморіалу «Бабин Яр» Хржановський. Дна нема. Є тільки русскій мір, гроші русскіх олігархів і русскіє ліберали, які жити не можуть без русскіх нацистів», - написав він, оприлюднивши відповідне фото з могили нациста.

Поряд також лежить вінок із нацистською свастикою, черепами.

Нацист Тесак знімався у проєкті «Дау».

Це фото спровокувало бурхливе обговорення у середовищі інтелектуалів українського фейсбуку.

Так, зокрема, директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко зазначив: «У будь-якій іншій країні після такого б донори миттєво припинили фінансування проекту, держава - надання підтримки, худрука звільнили б і вибачились. Але не в нас. Бо МБЯ (Меморіал «Бабин Яр». - Ред.) - проект, націлений не на суспільні інтереси, а на задоволення амбіцій головних донорів… Дивовижно, з якою самовбивчою наполегливістю донори тримаються за цього токсичного персонажа, через якого весь проект - важливий і цінний - іде прахом».

Голова ГО «Рада з урбаністики Києва», менеджер центру «Ейдос» Віталій Селик прокоментував: «Не вистачає ще вінка від Меморіального комплекса Бабин Яр».

Нагадаємо, Хржановський раніше керував скандальним проєктом «Дау». Проєкт включав зйомку дітей-сиріт і випадок сексуального насильства між непрофесійними акторами. У зйомках брали участь реальні російські неонацисти. Режисера навіть звинувачували в нелюдському ставленні до учасників, а сама стрічка стала сумішшю реаліті-шоу, ігрового та документального кіно.

Частину проєкту «Дау» знімали в Харкові протягом 10 років.

У грудні 2019 року Хржановський зайняв пост художнього керівника Меморіального комплексу Бабин Яр в Києві.

У Києві з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

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