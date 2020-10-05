  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На могилі російському нацисту зафіксували вінок від проєкту арт-керівника меморіалу «Бабин Яр» (фото)

    • Розсилка
    Вінок <span lang="UK">від проєкту &laquo;Дау&raquo;&nbsp;</span>на могилі російському нацисту Максиму Марцинкевичу - На могилі російському нацисту зафіксували вінок від проєкту арт-керівника меморіалу «Бабин Яр» (фото)
    Вінок від проєкту «Дау» на могилі російському нацисту Максиму Марцинкевичу
    Фото: Вахтанг Кіпіані, Facebook

    Фото спровокувало бурхливе обговорення у середовищі інтелектуалів українського фейсбуку

    На могилі лідеру одного з російських нацистських рухів Максиму Марцинкевич, який був відомий як Тесак, помітили вінок від проєкту «Дау», що створив нинішній арт-керівник меморіалу «Бабин Яр» Ілля Хржановський.

    Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook

    «Вінок нацисту «Тесаку» від проєкту «Дау», який створив нинішній арт-керівник меморіалу «Бабин Яр» Хржановський. Дна нема. Є тільки русскій мір, гроші русскіх олігархів і русскіє ліберали, які жити не можуть без русскіх нацистів», - написав він, оприлюднивши відповідне фото з могили нациста.

    Поряд також лежить вінок із нацистською свастикою, черепами.

    Нацист Тесак знімався у проєкті «Дау».

    Це фото спровокувало бурхливе обговорення у середовищі інтелектуалів українського фейсбуку.

    Так, зокрема, директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко зазначив: «У будь-якій іншій країні після такого б донори миттєво припинили фінансування проекту, держава - надання підтримки, худрука звільнили б і вибачились. Але не в нас. Бо МБЯ (Меморіал «Бабин Яр». - Ред.) - проект, націлений не на суспільні інтереси, а на задоволення амбіцій головних донорів… Дивовижно, з якою самовбивчою наполегливістю донори тримаються за цього токсичного персонажа, через якого весь проект - важливий і цінний - іде прахом».

    Голова ГО «Рада з урбаністики Києва», менеджер центру «Ейдос» Віталій Селик прокоментував: «Не вистачає ще вінка від Меморіального комплекса Бабин Яр».

    Нагадаємо, Хржановський раніше керував скандальним проєктом «Дау». Проєкт включав зйомку дітей-сиріт і випадок сексуального насильства між непрофесійними акторами. У зйомках брали участь реальні російські неонацисти. Режисера навіть звинувачували в нелюдському ставленні до учасників, а сама стрічка стала сумішшю реаліті-шоу, ігрового та документального кіно.

    Частину проєкту «Дау» знімали в Харкові протягом 10 років.

    У грудні 2019 року Хржановський зайняв пост художнього керівника Меморіального комплексу Бабин Яр в Києві.

    У Києві з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

    Читайте також:
    Росія Київ скандал Бабин Яр Ілля Хржановський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies