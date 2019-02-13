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    На Нобелівську премію миру цьогоріч номінували понад 300 кандидатів

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    На Нобелівську премію миру цьогоріч номінували понад 300 кандидатів

    Ім'я переможця оголосять у жовтні

    До списку на здобуття Нобелівської премії миру 2019 року увійшли понад 300 претендентів.

    Про це повідомив Норвезький нобелівський комітет.

    «Ми маємо 304 кандидати на Нобелівську премію миру 2019 року, з яких 219 - фізичні особи, а решта 85 – організації», - йдеться в повідомленні.

    Таким чином, цього року номіновано значну кількість кандидатів, зазначили в комітеті, додавши, що найбільшу в історії кількість претендентів на Нобелівську премію миру було висунути в 2016 році – 376 осіб.

    Відповідно до правил Норвезького нобелівського комітету, інформація про кандидатів на премію оприлюднюється лише через 50 років після вручення цієї нагороди.

    Як повідомлялося, кандидати на премію щорічно висуваються до 1 лютого. Протягом березня-квітня комітет формує «шорт-лист» на підставі робіт і праць кандидатів. Ім'я переможця оголошують у жовтні.

    Минулого року премію миру було вручено хірургу з Демократичної Республіки Конго Денису Муквеге і правозахисниці з Іраку Наді Мурад за боротьбу із сексуальним насильством у збройних конфліктах.

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