Як змінилися реальні доходи росіян після анексії Криму і війни на Донбасі

Реальні доходи українців зараз на найвищому рівні за всю історію, як і середня зарплата в доларах

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Беларусь превращается в государство-террорист, когда грозит убийством гражданам ЕС, чтобы посадить самолет с журналистом, критиком режима.

Россия превращается в государство-террорист, когда убивает попутно граждан ЕС и Британии, пытаясь убить своих граждан, которые считаются врагами режима и взорвать оружие, которое предназначенно для Украины.

От действий диктаторов страдают не только граждане их стран. Но, прежде всего граждане России и Беларуси. Беларусь в заложниках у своего правителя-узурпатора, диктатора и убийцы Лукашенко. А Лукашенко в заложниках у Путина, потому что не реформированая экономика Беларуси не жизнеспособна без постоянных дотаций из России.

А ниже динамика реальных доходов россиян до и после аннексии Крыма и войны, которую они развязали в Украине. Реальные доходы россиян с тех пор постоянно снижаются. вот это государственность, да?

Что тут причина, а что следствие, уже решайте сами.

П.С. И да, как бы это ни было парадоксально, реальные доходы украинцев сейчас на самом высоком уровне за всю историю, как и средняя зарплата в долларах. Даже несмотря на войну, которую против нас развязал один из безумных диктаторов. Реальные доходы украинцев постоянно растут с 2015 года. Это к вопросу о правильности цивилизационного выбора, сделанного на Майдане и эффективности реформ, которые проводились с 2015 года вместе с нашими западными партнерами. А если бы Украина еще и не сабботировала сотрудничество с МВФ

Джерело: блог Сергія Фурси

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