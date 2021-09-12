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    На Одещині дитину паралізувало після укусу кліща

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    Укус енцефалітного кліща може коштувати людині життя, якщо вчасно не надати допомогу - На Одещині дитину паралізувало після укусу кліща
    Укус енцефалітного кліща може коштувати людині життя, якщо вчасно не надати допомогу
    Фото з відкритих джерел

    Хлопчик залишився без мами, родичі збирають кошти на лікування дитини

    В Одеській області 12-річна дитина у важкому стані після укусу кліща. Зараз хлопчик паралізований, лікарі знімають набряк мозку, і він відчайдушно потребує допомоги. Про це написала волонтерка Ганна Гуменна в Facebook.

    «Учень 7 класу Олександрівської ЗОШ Лещенко Діма, 12 років, перебуває у важкому стані в реанімації в обласній лікарні міста Одеси. Дитину вкусив кліщ», – повідомляє волонтерка.

    Анна додала, що в позаминулому році мама хлопчика померла після важкої хвороби, і у сім'ї дуже важкий матеріальний стан.

    Хлопчику діагностували гострий менінгоенцефаліт.

    Як уникнути укусу кліща, і як надати допомогу

    • Зустріти кліща можна не тільки в лісі, парку або сквері, а й на будь-якому газоні. Зазвичай вони сидять на висоті 20-60 см, і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини.
    • Деякі кліщі є переносниками небезпечних захворювань: кліщового енцефаліту, бореліозу (хвороба Лайма), а також хвороби Міямото.

    Щоб мінімізувати зустріч з небезпечним кліщем, потрібно дотримуватися цих порад:

    • Вибирайте в парк одяг з довгим рукавом, закрите взуття, шкарпетки.
    • Під час прогулянки намагайтеся не заходити в траву.
    • Обов'язково після повернення додому проведіть ретельний огляд себе і тих, хто з вами гуляв. Особливу увагу приділіть дітям і домашнім тваринам.
    • Виперіть і погладьте знятий одяг. Не залишайте одяг з прогулянки біля ліжка і не лягайте спати в ньому. Перевірте всі речі, які брали на прогулянку (підстилки, сумки).

    Як правильно витягти кліща

    Кліщ здатний жити на тілі людини до 6 діб. Він спочатку виділяє знеболювальне, а потім рідину, яка є аналогом цементної пробки.

    «Якщо ви з якихось причин не маєте можливості звернутися до фахівця, є такий гаджет – «кліщосмик». Його можна придбати у ветеринарних аптеках. Ви затягуєте його максимально близько до шкіри. Далі необхідно крутити в обидві сторони, для того, щоб хоча б трохи зруйнувати «цементну пробку», яку створив кліщ. Далі, в зручну сторону, притримуючи шкіру, викручуємо і дістаємо кліща», – пояснив акаролог Ігор Небогаткін.

    Лікар додав також, що ризик отримати бактеріальну інфекцію є, але зараження почнеться тільки через добу після укусу. Вірус може потрапити в організм людини тільки, якщо він був в слині кліща.

    Кліща варто віднести в лабораторію, а потерпілий від укусу може здати кров на імуноглобуліни - але результат покаже тільки через три тижні.

    Раніше, у Львівській області госпіталізували двох дітей. Їх вкусила змія.

    Так, 26 липня о 12:28 надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні поступила дівчинка, 2011 року народження, жителька села Верхня Яблунька Самбірського району з діагнозом – укус змії в гомілково-ступневий суглоб лівої ноги. Стан потерпілої – середньої важкості.

    За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

    Нагадаємо, в Івано-Франківській області троє підлітків потрапили у реанімацію після укусів змій.

    Теги: Одещина Facebook хвороби кліщ вірус
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    На Одещині дитину паралізувало після укусу кліща