Рух трасою Київ — Одеса паралізований: посеред дороги загорілася вантажівка (відео)



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Рятувальники ДСНС ліквідували загорання вантажівки Фото: Патрульна поліція Київської області

Причини загорання вантажівки поки що не повідомляються

Сьогодні, 28 жовтня, на 141 км автодороги Київ — Одеса, поблизу села Сніжки Ставищенського району Київщини, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Renault Magnum. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

На місці працюють бригада ДСНС.

Як інформує «Київ оперативний», вантажівка загорілася. Про причини займання нічого невідомо.

Інформація про потерпілих уточнюється.

У зв’язку з цим, рух автодорогою Київ — Одеса серйозно ускладено з 143 до 141 км у напрямку Києва.

Поліцейські займаються регулюванням руху.