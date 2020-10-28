Столична поліція розшукує батьків, які покинули у сквері дівчинку (фото)



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Поліція розшукує батьків чи інших родичів дівчинки

Свідки бачили, як батьки залишили дівчинку у сквері і не повернулися

Святошинське Управління поліції в Києві розшукує батьків чи інших родичів малолітньої дівчинки, яку правоохоронці знайшли у сквері на вулиці Котельникова, 26.

Дівчинка назвалася Кірою, їй 5 років, маму звати Катя, тата - Саша, можуть проживати на масиві Троєщина. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Люди, які знаходилися в сквері, пояснили, що дівчинка була з батьками, які її залишили і більше не з'являлися.

Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформацію за телефонами: +380 93 860 9058, +380 98 028 9627 або на спецлінію 102