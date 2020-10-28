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    Столична поліція розшукує батьків, які покинули у сквері дівчинку (фото)

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    Поліція розшукує батьків чи інших родичів дівчинки - Столична поліція розшукує батьків, які покинули у сквері дівчинку (фото)
    Поліція розшукує батьків чи інших родичів дівчинки

    Свідки бачили, як батьки залишили дівчинку у сквері і не повернулися

    Святошинське Управління поліції в Києві розшукує батьків чи інших родичів малолітньої дівчинки, яку правоохоронці знайшли у сквері на вулиці Котельникова, 26.

    Дівчинка назвалася Кірою, їй 5 років, маму звати Катя, тата - Саша, можуть проживати на масиві Троєщина. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Люди, які знаходилися в сквері, пояснили, що дівчинка була з батьками, які її залишили і більше не з'являлися.

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    Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформацію за телефонами: +380 93 860 9058, +380 98 028 9627 або на спецлінію 102

    Національна поліція України Київ діти батьки розшук
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