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    У Києві сталася пожежа на даху багатоповерхівки (фото)

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    <p>На даху сталося загорання сміття на площі 4 кв. м</p> - У Києві сталася пожежа на даху багатоповерхівки (фото)

    На даху сталося загорання сміття на площі 4 кв. м

    Фото: ДСНС

    Причину загоряння на даху будинку встановлюватимуть правоохоронці

    У вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку на вул. Бережанській, 20 в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:46.

    До місця виклику було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Бійці встановили, що у 10-поверховому житловому будинку на даху сталося загорання сміття на площі 4 кв. м.

    Загоряння було повністю ліквідовано о 15:17.

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    У Києві сталася пожежа на даху багатоповерхівки (фото)
    У Києві сталася пожежа на даху багатоповерхівки (фото)
    У Києві сталася пожежа на даху багатоповерхівки (фото)
    У Києві сталася пожежа на даху багатоповерхівки (фото)

    На місці події було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів.

    Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

    Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

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