У Києві сталася пожежа на даху багатоповерхівки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На даху сталося загорання сміття на площі 4 кв. м Фото: ДСНС

Причину загоряння на даху будинку встановлюватимуть правоохоронці

У вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку на вул. Бережанській, 20 в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:46.

До місця виклику було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Бійці встановили, що у 10-поверховому житловому будинку на даху сталося загорання сміття на площі 4 кв. м.

Загоряння було повністю ліквідовано о 15:17.

На місці події було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.