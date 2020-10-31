На Одещині жінка провалилася до колодязя і вижила

Постраждала під час нещасного випадку отримала численні переломи

На Одещині жінка 1987 року народження впала у колодязь глибиною 8 метрів. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.

Нещасний випадок стався у подвір’ї приватного господарства 30 жовтня у селі Каланчак. «Працівники ДСНС з використанням рятувальної мотузки та лебідки підняли постраждалу на поверхню та передали працівникам ШМД. До надання допомоги населенню залучалась 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу», ідеться в повідомленні. За інформацією рятувальників, постраждала отримала численні переломи і була шпиталізована до лікарні.