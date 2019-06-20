На одному з островів Норвегії вирішили скасувати час



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Жителі вимагають ввести гнучкий графік у школах і на роботі

Норвезький острів Соммарьой (норв. Sommarøy), де полярний день триває з 18 травня по 26 липня, збирається позбутися концепції часу, дозволивши місцевим жителям робити «те, що ми хочемо, і коли ми хочемо».

Як пише The Independent, громадяни «Літнього острову» (так перекладається назва з норвезької) у західній частині комуни Тромсе стверджують, що вони не відчувають часу, як більшість людей світу.

«У нас постійно денне світло, і ми живемо відповідно до цього, — каже місцевий житель Кьелл Уве Хведінг, лідер кампанії «Зона, вільна від часу». — Наприклад, о другій годині ночі ви можете побачити, як діти грають у футбол, дорослі фарбують будинки або стрижуть газони, а підлітки йдуть купатися».

Хведінг передав норвезьким депутатам заяву з підписами інших остров’ян, щоб обговорити правовий статус скасування часу. Жителі вимагають ввести гнучкий графік у школах і на роботі.

«Наша мета — забезпечити повну гнучкість 24/7. Якщо ви хочете підстригти газон о 4 годині ранку, тоді зробіть це», — пояснює активіст.

На острові живуть трохи більше 300 людей, більшість зайняті у сфері туризму або рибальства. Міст на Соммарьой обвішаний годинниками — так люди, які приїжджають туди, показують, що забувають про час.

Кампанія зі скасування часу привернула міжнародну увагу після того, як Хведінг публічно передав петицію місцевому депутату Кенту Гудмундсену в червні, щоб обговорити практичні аспекти та проблеми її реалізації у майбутньому.

Відтоді інші північні міста, включаючи Фіннмарк і Нурланн також підтримали цю ідею.