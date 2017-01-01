На окупованих територіях продають продукцію «Хортиці» - активісти

За словами активістів, відомий горілчаний бренд сплачує «податки» на окупованих територіях

Представники Професійної спілки військовослужбовців-ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та поліцейських заявили, що отримали докази торгівлі на окупованих територіях і сплату «податків» в окремих районах Донецької та Луганської областях (ОРДЛО) та у Криму ще однієї української компанії ТОВ



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Горілка «Хортиця»

За словами активістів, відомий горілчаний бренд сплачує «податки» на окупованих територіях

Представники Професійної спілки військовослужбовців-ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та поліцейських заявили, що отримали докази торгівлі на окупованих територіях і сплату «податків» в окремих районах Донецької та Луганської областях (ОРДЛО) та у Криму ще однієї української компанії ТОВ «УДК» - торгова марка «Хортиця».

При цьому вони вважають «УДК», що входить до складу компанії Global Spirits, причетною до злочинів, визначених ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Про це сьогодні, 22 грудня, на прес-конференції у прес-центрі «Укрінформу» заявили представники профспілки, пишуть «Українські новини».

Зокрема, як зазначають представники організації, стало відомо, що у торгових мережах Луганська та Донецька продукція зазначеного виробника вільно продається з «акцизною маркою» самопроголошених «республік», діяльність яких кваліфікується як діяльність терористичних організацій.

Наявність «акцизних марок» свідчить про сплату податків на території самопроголошених Луганської та Донецької «народних республік», вважають активісти.

«Наші військові бачили й ешелони, які йшли на непідконтрольну територію по кілька разів на день. Йдуть обстріли, а потім йдуть ешелони. Деякі бійці спостерігають, як автотранспортним шляхом йде контрабанда. І вони знають, що хтось заробляє на крові. Зараз ми бачимо, що масштаби досягли всеукраїнського рівня. Такі відомі бренди, як «Хортиця», фінансують тривалий час та виступають спонсорами, наприклад, збірної РФ з хокею на чемпіонаті світу у Москві... Наявність акцизних марок «терористів» свідчить про сплату «податків» в ОРДЛО... Фактично, мова йде про порушення кількох статей Кримінального кодексу України, серед яких найголовніша - 258-5 - фінансування тероризму. Скільки наші силові органи закриватимуть на це свої очі?» - заявив волонтер Артур Козачук.

Учасники АТО вже звернулися до депутатів Верховної Ради України та до правоохоронних органів, чекаючи від силовиків та влади «адекватної реакції і невідкладних дій».

За запевненням активістів, якщо їх не почують, обіцяють діяти методами Майдану та звільняти полки вітчизняних супермаркетів від цієї продукції.

Також представники Професійної спілки військовослужбовців-ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та поліцейських вимагають від Державної фіскальної служби України скасувати ліцензію на торгівлю алкогольною продукцією та заборонити рекламу цього бренду.