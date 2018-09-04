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    На підприємстві у Черкасах розлили 1,5 кг ртуті

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    У Черкасах зібрано найбільшу у цьому році кількість ртуті - На підприємстві у Черкасах розлили 1,5 кг ртуті
    У Черкасах зібрано найбільшу у цьому році кількість ртуті

    Рятувальники на території КП «Черкасигазбуд» виявили розлив ртуті та 5 гумових колб з отруйною речовиною

    У Черкасах рятувальники ліквідували розлив 1,5 кілограма ртуті на одному з підприємств.

    Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуації.

    «3 вересня до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про те, що на території КП «Черкасигазбуд» виявлено розлив ртуті та 5 гумових колб з отруйною речовиною», — йдеться у повідомленні.

    Відділення хімічного, радіологічного та бактеріологічного захисту аварійно-рятувального загону спецпризначення, яке прибуло на місце події, провело дослідження побутових приміщень і виявило розлив близько 1,5 кілограма ртуті.

    Крім того, фахівці ДСНС вилучили з місця події ще 5 гумових колб для зберігання промислової ртуті.

    Загалом хіміки аварійно-рятувального загону спецпризначення зібрали та вилучили з місця події ртуть загальною вагою 9 кг. Зібрану отруйну речовину передали на утилізацію до ТОВ «Добробут Эко — Україна».

    Це найбільша кількість ртуті, яку одночасно було вилучено на місці події у цьому році.

     

     

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