На Подолі просто на вулиці померла людина

Біля метро «Контрактова площа» померла людина

Сьогодні на Подолі, біля станції метро «Контрактова площа», померла людина, передає кореспондент «Главкому». Як видно на фото, людина померла поблизу магазина «Ватсон». Перехожі викликали «швидку допомогу» та поліцію. Правоохоронці обмежили вхід на місце, де сталася трагедія, стрічками. Як