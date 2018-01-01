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    На Подолі просто на вулиці померла людина

    Біля метро «Контрактова площа» померла людина
    Сьогодні на Подолі, біля станції метро «Контрактова площа», померла людина, передає кореспондент «Главкому». Як видно на фото, людина померла поблизу магазина «Ватсон». Перехожі викликали «швидку допомогу» та поліцію. Правоохоронці обмежили вхід на місце, де сталася трагедія, стрічками. Як
    • Сьогодні, 17:01
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    Перехожі викликали &laquo;швидку допомогу&raquo; та поліцію
    Перехожі викликали «швидку допомогу» та поліцію

    Біля метро «Контрактова площа» померла людина

    Сьогодні на Подолі, біля станції метро «Контрактова площа», померла людина, передає кореспондент «Главкому».

    Як видно на фото, людина померла поблизу магазина «Ватсон».

    Перехожі викликали «швидку допомогу» та поліцію. Правоохоронці обмежили вхід на місце, де сталася трагедія, стрічками.

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    Як повідомляв «Главком», 23 листопада близько опівдня на вулиці Інститутській у Києві, майже навпроти Національного банку, помер літній чоловік.

    Національна поліція України Київ смерть
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