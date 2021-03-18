На польському телебаченні показують фільм про російську агресію в Україні

Фільм базується на свідченнях, записаних авторами фільму під час поїздок у зону АТО

На польському державному телеканалі TVP Polonia 17 березня показали, а 18-го покажуть документальний фільм «Дружба в тіні Кремля. Завтра Україна» польських режисерів Войцєха Яхимяка й Мацея Грабиса.

Прем’єра документального фільму «Дружба в тіні Кремля. Завтра Україна» відбулася в одному з кінотеатрів Варшави в червні 2018 року. Фільм базується на свідченнях, записаних авторами фільму під час поїздок у 2017 році в зону АТО, та зустрічах із колишніми полоненими бойовиків на Донбасі. Герої фільму, зокрема активістка Ірина Довгань, протестантський пастор Олександр Хомченко та інші, розповідають про те, як їх катували бойовики у 2014 році.

Як зазначали тоді творці документальної стрічки, її знято під впливом слів президента Лєха Качинського, сказаними під час візиту до Тбілісі в серпні 2008 року, коли відбувалася російська окупація частини Грузії: «Сьогодні це Грузія, завтра Україна, післязавтра – балтійські країни, а потім настане час і Польщі».

Стрічка стала другою в циклі «Дружба в тіні Кремля», знятому польськими документалістами. Перша мала назву «Сьогодні Грузія» й розповідала про російсько-грузинську війну 2008 року.

Фільм показали в 23:35 (за київським часом) 17 березня та покажуть 18 березня у 15:15.

TVP Polonia є міжнародним телеканалом, фокус-групою якого є польська діаспора за кордоном. У січні цього року фільм транслювався на польському державному телеканалі TVP1.

Нагадаємо що головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що збройна агресія Росії на Донбасі є основною загрозою не тільки для України та її національної безпеки, а й для безпеки та стабільності усіх країн НАТО.