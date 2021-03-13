Російська агресія на Донбасі є основною загрозою для безпеки усіх країн НАТО, – Хомчак

Хомчак подякував за підтримку Альянсом України: діалог ЗСУ та НАТО зберігає позитивну динаміку

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що збройна агресія Росії на Донбасі є основною загрозою не тільки для України та її національної безпеки, а й для безпеки та стабільності усіх країн НАТО.

Про це Хомчак сказав під час телефонної розмови з головою Військового комітету НАТО, головним маршалом авіації сером Стюартом Пічем, повідомляє пресслужба Генштабу.

«Збройна агресія Росії на Донбасі є основною загрозою не тільки для України та її національної безпеки, а для безпеки та стабільності усіх країн Альянсу», – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Також Хомчак поінформував Піча про поточну ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Особливу увагу під час розмови сторони приділили подальшому розвитку військового співробітництва між нашою країною та НАТО.

«Хочу відзначити як друг України прогрес, який досягли ваші Збройні Сили. Ми продовжуватимемо знаходити подальші шляхи надання необхідної допомоги українському війську», – зазначив головний маршал авіації сер Стюарт Піч.

У ході телефонної розмови Хомчак також подякував за підтримку Альянсом нашої держави та відзначив, що діалог ЗСУ та НАТО зберігає позитивну динаміку.

Окремо сторони обговорили питання протидії розповсюдженню Covid-19, і Хомчак поінформував Піча про початок заходів з вакцинації особового складу ЗСУ. Також співрозмовники домовилися координувати подальші спільні зусилля щодо поглиблення співробітництва між Альянсом та Україною в рамках Програми розширених можливостей НАТО, зокрема й під час чергового засідання Військового комітету НАТО з Україною в другій половині березня цього року в Брюсселі.

Нагадаємо, Хомчак не бачить, щоб бойовики готувалися до наступу на Донбасі.