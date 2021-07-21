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    На Полтавщині чоловік придбав пиріжок із опаришами (фото)

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    Павільйон, у якому продавали такий продукт. Фото зі сторінки потерпілого - На Полтавщині чоловік придбав пиріжок із опаришами (фото)
    Павільйон, у якому продавали такий продукт. Фото зі сторінки потерпілого

    Сосиска в тісті виявилася неапетитною

    У місті Пирятин на Полтавщині чоловік придбав на місцевій автостанції сосиску в тісті й виявив у ній черв’яків-опаришів.

    Про це сам потерпілий Олег Білоус повідомив на сторінці у Facebook.

    «Хоча всі попереджали і дружина благала не робити цього, але мав надію, що мене обійде ця напасть, але повна булка черв'яків-опаришів. Подивіться фото – це не просто не свіжа, це скільки ж треба тримати сосиску на сонці, щоб там виросли такі черви», – написав Олег Білоус.

    1626789206-3044Опариші виросли не за день

    На інцидент відреагували у Пирятинській міській раді й повідомили про закриття павільйону, що продавав зіпсований продукт.

    Його відвідали представники Держпродспоживслужби й вилучили продукцію. Згодом її утилізували.

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    Теги: їжа Facebook чоловік
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    На Полтавщині чоловік придбав пиріжок із опаришами (фото)