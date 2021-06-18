Отруєння у ресторанах Харкова: кількість постраждалих наблизилася до 60

Хворі розповіли, що їли в закладі японської кухні «Якіторія»

Всім поставлений діагноз – ентероколіт, стан хворих оцінюється як середньої тяжкості, реанімаційних пацієнтів немає

Кількість постраждалих у Харкові, які отруїлися у місцевих ресторанах, зросла до 57 осіб. Про це повідомили у міськраді Харкова.

Так, 55 хворих знаходяться в лікарнях міста й області, двоє – на амбулаторному лікуванні. Відомо, що люди масово отруїлися після відвідування ресторанів «Якіторія» і «Мафія».

Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан зауважила, що дорослі проходять лікування у відділенні Міської клінічної лікарні №31, а діти – в дитячій клінічній лікарні №19.

За її словами, всім поставлений діагноз – ентероколіт, стан хворих оцінюється як середньої тяжкості, реанімаційних пацієнтів немає.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що велика частина відвідувачів замовляла суші з лососем. В «Якіторія» вже проходить внутрішня перевірка.

Раніше повідомлялося, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції.

Для встановлення причин та умов виникнення спалаху інфекційного захворювання 17 червня 2021 року фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочато проведення епідеміологічного розслідування (збору інформації) та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань безпечності харчових продуктів закладів громадського харчування.

За даним інцидентом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.