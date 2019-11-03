Древній фастфуд. В Ісландії показали бургер і картоплю фрі 10-літньої давності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фастфуд 10-літньої давності Скрін з відео

Протягом 10 років бактерії майже не змінили зовнішній вигляд фастфуду

В Ісландії виставили на огляд куплені 10 років тому в МакДональдсі бургер та картоплю фрі, які за цей час майже не змінилися.

Про це повідомили в сюжеті ТСН.

Як зазначається, місцевий житель вирішив залишити чізбургер та картоплю фрі на згадку про іноземний фастфуд. Проте з часом побачив, що їжа зберігає свій колишній зовнішній вигляд та практично не псується. Після цього чоловік вирішив показати страви на публіці.

З’ясувалося, що протягом 10 років бактерії майже не змінили зовнішній вигляд фастфуду, який більше не можна купити в Ісландії. Адже мережа ресторанів МакДональдс не працює в країні вже протягом 10 років, з 2009.

Наразі фастфуд зберігають в одному з ісландських хостелів, де продукцію демонструють туристам та інтернет-користувачам. Також з місця зберігання цієї іжі ведеться онлайн-трансляцію, за якою щодня можуть спостерігати майже пів мільйона людей.