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    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею

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    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею

    Для створення своїх робіт Ліза використовує листи різнокольорового паперу

    Художниця Ліза Ллойд створює симпатичні тривимірні скульптури комах, тварин, їжі і різних предметів від губної помади до валізи з речами.

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    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею
    Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею

    В роботах Лізи можна зустріти джмеля, апетитний сніданок з ароматними скибочками хліба, фруктами і овочами, яскравий квітковий букет і безліч інших милих персонажів і предметів.

    Для створення своїх робіт Ліза використовує листи різнокольорового паперу, створюючи з них багатошарові або ж тривимірні скульптури, які вражають своєю яскравістю і деталізацією.

    їжа
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