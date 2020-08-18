Комахи, люди та їжа: курйозні тривимірні скульптури з паперу, створені британською художницею



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Для створення своїх робіт Ліза використовує листи різнокольорового паперу

Художниця Ліза Ллойд створює симпатичні тривимірні скульптури комах, тварин, їжі і різних предметів від губної помади до валізи з речами.

В роботах Лізи можна зустріти джмеля, апетитний сніданок з ароматними скибочками хліба, фруктами і овочами, яскравий квітковий букет і безліч інших милих персонажів і предметів.

Для створення своїх робіт Ліза використовує листи різнокольорового паперу, створюючи з них багатошарові або ж тривимірні скульптури, які вражають своєю яскравістю і деталізацією.