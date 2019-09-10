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    На Полтавщині Peugeot протаранив автобус, п'ятеро постраждалих

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    На Полтавщині Peugeot протаранив автобус, п'ятеро постраждалих

    У результаті зіткненя водія Peugeot та чотирьох пасажирів автобуса Isuzu було госпіталізовано

    У Миргороді Полтавської області напередодні ввечері на перехресті вулиць зіткнулися рейсовий автобус Isuzu та автомобіль Peugeot, внаслідок чого п’ятеро людей було госпіталізовано.

    Про це повідомляє Миргородський відділ поліції у Facebook.

    «Попередньо встановлено: 47-річний мешканець міста Суми на автомобілі Peugeot, рухаючись по вулиці Миргородських Дивізій у напрямку вулиці Київської, не надав переваги в русі й допустив зіткнення з автобусом під керуванням 62-річного миргородця. У результаті зіткненя 47-річного водія легковика Peugeot та чотирьох пасажирів автобуса Isuzu: 2004 р.н., 1994 р.н., 1990 р.н. та 1962 р.н. з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до травматологічного відділення Миргородської ЦРЛ. Водій автобуса отримав забої, ушпиталення не потребує», - йдеться у повідомленні.

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    На Полтавщині Peugeot протаранив автобус, п'ятеро постраждалих
    На Полтавщині Peugeot протаранив автобус, п'ятеро постраждалих
    На Полтавщині Peugeot протаранив автобус, п'ятеро постраждалих
    На Полтавщині Peugeot протаранив автобус, п'ятеро постраждалих

    Пресофіцер Лариса Петренко уточнила, що автобус № 16, який потрапив у ДТП, курсує з центру міста на окраїни. Поліція встановлює обставини та причини дорожньо-транспортної події. Відомості про неї внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України («ПорушенМиргородського відділу поліціїня правил безпеки дорожнього руху»).

     

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