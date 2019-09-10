На Полтавщині Peugeot протаранив автобус, п'ятеро постраждалих



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У результаті зіткненя водія Peugeot та чотирьох пасажирів автобуса Isuzu було госпіталізовано

У Миргороді Полтавської області напередодні ввечері на перехресті вулиць зіткнулися рейсовий автобус Isuzu та автомобіль Peugeot, внаслідок чого п’ятеро людей було госпіталізовано.

Про це повідомляє Миргородський відділ поліції у Facebook.

«Попередньо встановлено: 47-річний мешканець міста Суми на автомобілі Peugeot, рухаючись по вулиці Миргородських Дивізій у напрямку вулиці Київської, не надав переваги в русі й допустив зіткнення з автобусом під керуванням 62-річного миргородця. У результаті зіткненя 47-річного водія легковика Peugeot та чотирьох пасажирів автобуса Isuzu: 2004 р.н., 1994 р.н., 1990 р.н. та 1962 р.н. з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до травматологічного відділення Миргородської ЦРЛ. Водій автобуса отримав забої, ушпиталення не потребує», - йдеться у повідомленні.

Пресофіцер Лариса Петренко уточнила, що автобус № 16, який потрапив у ДТП, курсує з центру міста на окраїни. Поліція встановлює обставини та причини дорожньо-транспортної події. Відомості про неї внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України («ПорушенМиргородського відділу поліціїня правил безпеки дорожнього руху»).