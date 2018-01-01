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    На Полтавщині посадовець райдержадміністрації «погорів» на хабарі

    Посадовець вимагав у місцевого підприємця 15 тисяч гривень хабара
    Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками підрозділу захисту економіки нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі начальника управління агропромислового комплексу однієї з районних державних адміністрацій Полтавської області. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що посадовець
    • Сьогодні, 07:43
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    Під час отримання другої частини хабара полтавського держслужбовця було затримано
    Фото: СБУ
    Під час отримання другої частини хабара полтавського держслужбовця було затримано

    Посадовець вимагав у місцевого підприємця 15 тисяч гривень хабара

    Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками підрозділу захисту економіки нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі начальника управління агропромислового комплексу однієї з районних державних адміністрацій Полтавської області.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав у місцевого підприємця п'ятнадцять тисяч гривень хабара за сприяння у відшкодуванні йому коштів за однією з бюджетних програм з підтримки сільськогосподарської галузі.

    Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником на його банківську картку першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5300 гривень.

    Під час отримання другої частини хабара держслужбовця було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

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    На Полтавщині посадовець райдержадміністрації «погорів» на хабарі
    На Полтавщині посадовець райдержадміністрації «погорів» на хабарі
    На Полтавщині посадовець райдержадміністрації «погорів» на хабарі

    Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчі дії. 

    СБУ корупція в Україні хабар Полтавщина
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