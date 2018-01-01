На Полтавщині посадовець райдержадміністрації «погорів» на хабарі
- Сьогодні, 07:43
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Розсилка
Посадовець вимагав у місцевого підприємця 15 тисяч гривень хабара
Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками підрозділу захисту економіки нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі начальника управління агропромислового комплексу однієї з районних державних адміністрацій Полтавської області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав у місцевого підприємця п'ятнадцять тисяч гривень хабара за сприяння у відшкодуванні йому коштів за однією з бюджетних програм з підтримки сільськогосподарської галузі.
Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником на його банківську картку першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5300 гривень.
Під час отримання другої частини хабара держслужбовця було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.