Співробітник СБУ збив на смерть двох людей службової машиною



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Фото: vsim.ua

Попередньо встановлено, що співробітник СБУ був тверезий, а пішоходи перетинали проїжджу частину в недозволеному місці

У Хмельницькому керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань скликало 26 грудня прес-конференцію, щоб розповісти подробиці аварії, яка сталася напередодні вночі біля села Прибузького (раніше Червона Зірка). Там загинули двоє пішоходів: 46-річний чоловік і, за попередніми даними, 36-річна жінка. На них скоїв наїзд співробітник СБУ в Хмельницькому.

За словами заступника директора Хмельницького ДБР Сергія Кушніра, близько 20:10 на автодорозі Вінниця-Хмельницький в селі Прибузьке сталося ДТП. На місце події виїхали слідчі ДБР. Було встановлено, що співробітник Служби безпеки України, керуючи автомобілем Daewoo Lanos допустив наїзд на двох пішоходів, які в результаті наїзду загинули.

Попередньо встановлено, що співробітник СБУ не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні провели перевірку на приладі «Драгер», яка показала нульові показники.

Також вдалося встановити, що пішоходи перетинали проїжджу частину в недозволеному місці. Там неосвітлена частина проїжджої частини і немає жодного пішохідного переходу, зазначив Сергій Кушнір.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною третьою статті 286 КК - порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше осіб.

За результатами проведених експертиз та інших встановлених доказів буде прийнято рішення про виннуватість водія в аварії. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до 10 років.

Також Кушнір додав, що ДБР подало запит у СБУ, щоб отримати інформацію про підстави управління службовим транспортним засобом у неробочий час.

За словами Кушніра, працівник СБУ не чинить опору слідству, він не залишав місце події і дає свідчення. Зараз він знаходиться в обласній лікарні у задовільному стані. Водієві поки не оголосили про підозру. Зараз, за даними ДБР, в медустанові разом з ним перебувають працівники внутрішньої безпеки СБУ. Підстав, що він спробує покинути лікарню або область поки немає.