Замовне «мінування» столичного ТРЦ: СБУ розкрила деталі справи



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ТРЦ «Магелан» протягом року «мінували» 15 разів

Троє мешканців столиці здійснювали дзвінки з погрозами вчинення вибухів у ТРЦ

Служба безпеки блокувала у Києві діяльність організованого угруповання, учасники якого причетні до здійснення завідомо неправдивих повідомлень терористичного характеру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Троє мешканців столиці здійснювали дзвінки з погрозами вчинення вибухів в одному з торговельно-розважальних центрів у Голосіївському районі. Замовником анонімних повідомлень був столичний бізнесмен, екскерівник служби охорони закладу», - повідомили в СБУ.

За попередньою інформацією, через «мінування» ТРЦ колишні його власники намагалися помститися теперішнім керівникам закладу за невирішений комерційний спір.

Протягом року зловмисники 15 разів анонімно телефонували на спецлінію «102» з відповідними погрозами. За кожне повідомлення виконавці дзвінків отримували від 100 до 150 доларів США.

Сума нанесених збитків через проведення заходів реагування на повідомлення зловмисників становить понад 3 мільйони гривень.

Згідно з повідомленням прокуратури Києва, йдеться про ТРЦ «Магелан».

Раніше поліція повідомила про затримання чотирьох чоловіків - організатора, посередника та двох виконавців, - які протягом 2019 року здійснили 15 повідомлень про те, що торгово-розважальний центр у Голосіївському районі столиці нібито замінований.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн гривень, трьом іншим фігурантам провадження - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.