Замовне «мінування» столичного ТРЦ: СБУ розкрила деталі справи
Троє мешканців столиці здійснювали дзвінки з погрозами вчинення вибухів у ТРЦ
Служба безпеки блокувала у Києві діяльність організованого угруповання, учасники якого причетні до здійснення завідомо неправдивих повідомлень терористичного характеру.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Троє мешканців столиці здійснювали дзвінки з погрозами вчинення вибухів в одному з торговельно-розважальних центрів у Голосіївському районі. Замовником анонімних повідомлень був столичний бізнесмен, екскерівник служби охорони закладу», - повідомили в СБУ.
За попередньою інформацією, через «мінування» ТРЦ колишні його власники намагалися помститися теперішнім керівникам закладу за невирішений комерційний спір.
Протягом року зловмисники 15 разів анонімно телефонували на спецлінію «102» з відповідними погрозами. За кожне повідомлення виконавці дзвінків отримували від 100 до 150 доларів США.
Сума нанесених збитків через проведення заходів реагування на повідомлення зловмисників становить понад 3 мільйони гривень.
Згідно з повідомленням прокуратури Києва, йдеться про ТРЦ «Магелан».
Раніше поліція повідомила про затримання чотирьох чоловіків - організатора, посередника та двох виконавців, - які протягом 2019 року здійснили 15 повідомлень про те, що торгово-розважальний центр у Голосіївському районі столиці нібито замінований.
Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.