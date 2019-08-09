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    У Чехії в ДТП загинули двоє українців

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    Аварія трапилася 6 серпня - У Чехії в ДТП загинули двоє українців
    Аварія трапилася 6 серпня

    За попередньою інформацією, загиблі були братами із села Суходіл, що на Рожнятівщині Івано-Франківської області

    В Чехії внаслідок ДТП, яка сталася на швидкісній дорозі між Хрудимом та Пардубіце, загинули двоє українців.

    Про це пишуть «Рожнятівські вісті» з посиланням на чеські ЗМІ.

    Аварія трапилася 6 серпня. За нез’ясованих наразі обставин сталося лобове зіткнення мікроавтобусів Renault Master та Ford Transit.

    За попередньою інформацією, чоловіки, які загинули (один з них був за кермом мікроавтобуса), були братами із села Суходіл, що на Рожнятівщині Івано-Франківської області. Також зазнав травм третій брат, він у лікарні.

    В цілому четверо людей потрапили до лікарень із травмами, серед них водій другого мікроавтобуса.

    Нагадаємо, у Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, одна людина загинула, ще троє постраждали.

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