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    У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу

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    Анатолієві Онищуку було 43 роки - У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу
    Анатолієві Онищуку було 43 роки
    UA:Рівне

    Анатолій Онищук був відомим у краї підприємцем

    У четвер, 8 серпня, рано вранці в Корецькому районі Рівненської області в аварії розбився відомий в регіоні ресторатор і власник футбольного клубу Анатолій Онищук.

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    Анатолій Онищук володів місцевим рестораном «Ліон», а також футбольним клубом «Малинськ», який виступає в аматорській лізі України.

    За даними Національної поліції Рівненської області, аварія сталася в четвер, 8 серпня, о 06:30 на ділянці автодороги Київ-Чоп поруч з містом Корець. 43-річний водій, як пізніше стало відомо, ресторатор Анатолій Онищук врізався у відбійник і вилетів у кювет після занесення авто.

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    У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу
    У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу
    У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу
    У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу
    Національна поліція

    Також в аварії загинула і жінка близько 40-ка років, яка перебувала з паном Онищуком у машині.

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