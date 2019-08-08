У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу



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Анатолієві Онищуку було 43 роки UA:Рівне

Анатолій Онищук був відомим у краї підприємцем

У четвер, 8 серпня, рано вранці в Корецькому районі Рівненської області в аварії розбився відомий в регіоні ресторатор і власник футбольного клубу Анатолій Онищук.

Анатолій Онищук володів місцевим рестораном «Ліон», а також футбольним клубом «Малинськ», який виступає в аматорській лізі України.



За даними Національної поліції Рівненської області, аварія сталася в четвер, 8 серпня, о 06:30 на ділянці автодороги Київ-Чоп поруч з містом Корець. 43-річний водій, як пізніше стало відомо, ресторатор Анатолій Онищук врізався у відбійник і вилетів у кювет після занесення авто.

Також в аварії загинула і жінка близько 40-ка років, яка перебувала з паном Онищуком у машині.





