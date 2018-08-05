На Полтавщині вибух зруйнував будинок: є постраждалі
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Вибух газового балону призвів до пожежі в будинку
На Полтавщині у селі Зуївці стався вибух газового балону у приватному одноповерховому житловому будинку. Внаслідок цього четверо людей отримали опіки.
Про це повідомляє Держслужба із надзвичайних ситуацій.
Усіх постраждалих госпіталіхували до Миргородської центральної райлікарні.
«Внаслідок вибуху зруйновано будинок та виникла пожежа на площі 48 м2. Пожежу ліквідовано підрозділом МПО с. Комишня о 13 год. 20 хв», — повідомляють в ДСНС.
Гасили пожежу четверо рятувальників.