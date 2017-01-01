На понеділок синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами

Найхолодніше завтра буде у Харкові

У понеділок, 27 листопада, в Україні буде хмарно. Про це інформує Укргідрометцентр. За його даними, на більшій частині території України прогнозуються дощі, крім півдня, подекуди з мокрим снігом, вночі та вранці у західних областях місцями сильні опади; у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях без істотних опадів.



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Найхолодніше завтра буде у Харкові

У понеділок, 27 листопада, в Україні буде хмарно. Про це інформує Укргідрометцентр.

За його даними, на більшій частині території України прогнозуються дощі, крім півдня, подекуди з мокрим снігом, вночі та вранці у західних областях місцями сильні опади; у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях без істотних опадів.

У східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на Одещині вночі 2-7°, вдень 6-11° тепла; у східних областях вночі 5-10°, вдень 1-4° морозу.

У столиці завтра вночі невеликий, вдень помірний дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-2° тепла, 2-4°.

У Львові найближчої ночі опади, місцями сильні, вдень дощ з мокрим снігом. Температура вночі 0..2°, вдень 1..3°.

В Одесі 27 листопада вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ. Вночі 5..7°, вдень 8..10°.

У Дніпрі завтра істотних опадів не чекаємо. Температура вночі -3..-5°, вдень 1..3°.

У Харкові в понеділок без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі -5..-7°, вдень -1..-3°.

В Карпатах 27 листопада вночі сніг та мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі -2..-7°, вдень 2..-3°.