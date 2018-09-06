На пожежах в Україні з початку року загинули 1110 людей



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Торік за період з початку року до 6 вересня на пожежах загинула 1051 людина

З початку цього року під час пожеж в Україні загинули 1110 людей. Про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією відомства, з початку 2018 року в Україні сталося понад 58 тисяч пожеж, з них близько 20,4 тисячі - у житловому секторі.

Впродовж цього періоду загинули на пожежах 1110 людей, ще 964 постраждали. Врятовано 1395 осіб.

Водночас, за аналогічний період минулого року в Україні сталося майже 63,8 тисячі пожеж, з яких близько 21,2 тисячі - у житловому секторі. Торік за період з початку року до 6 вересня на пожежах загинула 1051 людина, постраждали 988, врятовано 1303 особи.

За минулу добу сталася 541 пожежа. Постраждали семеро людей, загиблих немає.