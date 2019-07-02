На прифронтовій Луганщині гірники протестують проти відключення шахти від електроенергії



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Шахтарі відмовляються виїжджати на поверхню

За дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, сьогодні вночі приїхав на шахту «Горська» ДП «Первомайськвугілля» за 10 км від лінії фронту її заступник Павло Ліснянський. Про це пише на Facebook сам Ліснянський.

Повідомляється, що в шахті на глибині 700 м знаходяться 6 гірників, які відмовляються виїжджати на поверхню в знак протесту. Протест пов'язаний з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій.

«Зараз на шахті введено в дію план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін, електроенергія на даний момент є», - йдеться в повідомленні.

Лиснянський провів телефонні переговори з протестуючими гірниками, а також з'ясовував ситуацію з директором шахти. Стан здоров'я протестувальників гірників задовільний, з ними постійно знаходиться медсестра.