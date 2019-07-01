Запуск енергоринку є вкрай важливим для української економіки, – експерт



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З 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії згідно з прийнятим Верховною Радою в 2017 році Законом України «Про ринок електроенергії»

Перші проведені аукціони продемонстрували готовність учасників до роботи в умовах ринку, оскільки правила зрозумілі та передбачувані, - Чех

Впровадження нової моделі ринку електроенергії вкрай важливо для української економіки. Про це заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех в коментарі журналісту.

«Я вітаю всіх, хто доклав до цього руку (запуску ринку), від ентузіастів до депутатів. Це дуже важливий етап в історії нашої галузі. Та й не тільки. Це й для економіки важливо», - сказав Чех.

Радник також повідомив, що перші проведені аукціони продемонстрували готовність учасників до роботи в умовах ринку, оскільки правила зрозумілі та передбачувані.

«Те, що зараз ми спостерігаємо, - це, по суті, фінансова сторона, це вибір заявок, формується склад учасників, виробників. Адже фактично старт 1 липня – це, перш за все, ринок виробників електроенергії. І оскільки все прогнозовано, мається на увазі склад обладнання, що знаходиться у справному стані, не на ремонті, не в реконструкції. Це перше. Друга складова, є обмеження на ринку, так званий прайскап, що теж було очікувано. То є боротьба та ринкова стихія лише на зниження ціни може проявлятися. Але так вирішив регулятор, в перший період буде», - зазначив Чех.

На думку радника, в перший час роботи ринку можливі деякі похибки, пов'язані з системою передачі даних, але вони не вплинуть на роботу технологічної системи - завантаження, розвантаження генераторів, роботу системної автоматики і т.д.

«Ми вже стартували. Було очевидним, що через 3 місяці, через 6 або навіть через рік наша ступінь підготовки значимо збільшилася. Просто ми не можемо інакше перевірити, як почавши працювати. Ось працювати всерйоз з відповідальністю», - підкреслив Сергій Чех.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії згідно з прийнятим Верховною Радою в 2017 році Законом України «Про ринок електроенергії». Згідно із законом, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.

Запуск ринку електроенергії є зобов'язанням України щодо імплементації норм Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС), а також умовою співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.