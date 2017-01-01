Очевидці розповіли страшні подробиці травмування студентки на відкритті ялинки на Прикарпатті

17-річну дівчину з травмами голови терміново госпіталізували

В Івано-Франківську вчора під час відкриття новорічної ялинки на площі Вічевий майдан святковим феєрверком травмовано 17-річну дівчину. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА. Зазначається, що близько 19.10 під час проведення заходів з відкриття новорічної ялинки частина святкового феєрверку влучила в



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Нещасний випадок стався на центральній площі Івано-Франківська

17-річну дівчину з травмами голови терміново госпіталізували

В Івано-Франківську вчора під час відкриття новорічної ялинки на площі Вічевий майдан святковим феєрверком травмовано 17-річну дівчину.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Зазначається, що близько 19.10 під час проведення заходів з відкриття новорічної ялинки частина святкового феєрверку влучила в голову громадянці 2000 р.н., жительки с. Голови Верховинського району. Потерпілу з травмами голови госпіталізовано до Івано-Франківської ОДКЛ.

Подруги потерпілої одразу навіть не зрозуміли, що сталося, йдеться в сюжеті ТСН.

Дівчата кажуть, що спершу подумали, що студентка журфаку знепритомніла від гучного звуку.

«Забирають волосся в неї з обличчя – воно закривавлене. Кров аж пульсує з рота, носа», - розповіла однокурсниця Ірина Блаженко.

Постраждалу забрала швидка до реанімації, дівчина перебувала без свідомості. Однак у лікарні медики заспокоїли – загрози для життя немає. У дівчини діагностували забій головного мозку, велику гематому повіки, рану обличчя та часткову втрату пам’яті.

«З шоку вона вже виведена, але події вона не памятає. Повністю ретроградна амнезія, удар прийшовся в голову. Врятувало, що не в око, а повз око, тільки зачепило повіку», - пояснив головний лікар обласної дитячої лікарні Радислав Котурбаш.

Наразі експерти працюють із залишками піротехніки, аби з’ясувати, що саме пішло не так при запуску святкового феєрверку.

«Те, що залишилось після вистрілів з піротехніки, елекронні плати і установку на 50 вистрілів – це все буде, як речовий доказ, бо вже відкрите кримінальне провадження», - повідомив речник патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак.

Керівник місцевої піротехнічної фірми, що на замовлення міської влади влаштувала шоу біля ялинки, запевняє, що на свято запропонували найпростішу сценічну піротехніку, яка не обпікає – її можна використовувати навіть у приміщеннях. Мовляв, саме тому вона стояла так близько до глядачів. Володимир Кашевко твердить, що всі сертифікати на продукцію є.

«Це – рідкісне явище. На 99% це брак на виробництві. Може бути неправильне транспортування. Всю піротехніку, яку везуть до України, виробляють у Китаї», - пояснив він.

Тим часом мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який також був присутній на святі, на своїй сторінці у Facebook повідомив про початок і внутрішнього службового розслідування.

«Догану отримають директор департаменту культури та керівник управління з надзвичайних ситуацій міськвиконкому через недотримання техніки безпеки під час масових заходів. Крім того обурює, чому мої підлеглі не виконують мого ж розпорядження про заборону піротехніки», - наголосив міський голова.

Чиновники обіцяють оплатити лікування потерпілої дівчини та видати ще одне розпорядження про заборону піротехніки в місті на час новорічно-різдвяних свят.