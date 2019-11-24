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    На Прикарпатті прикордонники з пострілами затримали вантажівку

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    Біля кордону з Румунією прикордонники затримали &laquo;ЗІЛ&raquo; на якому перевозили позашляховик - На Прикарпатті прикордонники з пострілами затримали вантажівку
    Біля кордону з Румунією прикордонники затримали «ЗІЛ» на якому перевозили позашляховик
    Фото: ДПСУ

    За попередньою інформацією, позашляховик незаконно перетнув українсько-румунський кордон

    23 листопада у Верховинському районі в межах контрольованого прикордонного району затримано вантажний автомобіль ЗІЛ-131.

    Вантажівка перевозила на собі позашляховик іноземної реєстрації, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

    Перш ніж зупинити транспортний засіб, прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів у повітря. Адже на законні вимоги зупинитися водій не відреагував.

    Надалі вантажівка української реєстрації зупинилася. В кабіні було троє осіб. Жодних документів, які посвідчують особу, у чоловіків не було, також документів на обидва автомобілі у них не виявилося. Згодом від групи реагування, яка висунулась в сторону кордону для його перевірки, надійшла інформація про виявлення слідів від автомобіля підвищеної прохідності, який перетнув кордон з Румунії в Україну.

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    На Прикарпатті прикордонники з пострілами затримали вантажівку
    На Прикарпатті прикордонники з пострілами затримали вантажівку
    На Прикарпатті прикордонники з пострілами затримали вантажівку
    На Прикарпатті прикордонники з пострілами затримали вантажівку
    На Прикарпатті прикордонники з пострілами затримали вантажівку
    Фото: ДПСУ

    Наразі громадяни та автомобілі затримані, тривають заходи із встановлення усіх обставин справи.

    Варто зазначити, що вантажівку вдалося затримати за попередньою інформацією, яка надійшла дільничному інспектору прикордонної служби відділу «Шибени» від місцевого жителя.

    прикордонники Івано-Франківщина водій автомобіль кордон
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