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    На Прикарпатті у горах травмувалося двоє туристів

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    На Прикарпатті у горах травмувалося двоє туристів

    Туристи отримали травми в горах на полонині Чуфрова

    15 вересня на «101» надійшло повідомлення про те, що в горах на полонині Чуфрова поблизу села Дземброня Верховинського району травмувала ногу та не може самостійно пересуватись 29-річна жителька селища Верховина.

    О 21:30 рятувальники прибули до місця надзвичайної події, надали потерпілій долікарську допомогу та розпочали заходи з перенесення її до села Дземброня.

    Але за 10 хвилин до рятувальників надійшло додаткове повідомлення про те, що поблизу полонини Чуфрова отримав травму голови 63-річний житель міста Тернопіль та потребує супроводження до карети швидкої медичної допомоги.

    Працівники пошуково-рятувального відділення селища Верховина станом на 00:45 16 вересня травмовану жінку на ношах перенесли та травмованого чоловіка супроводили до Дземброні, де передали працівникам швидкої медичної допомоги.

    Жінку госпіталізовано до Верховинської центральної районної лікарні, а чоловік після надання медичної допомоги працівниками швидкої медичної допомоги від подальшої госпіталізації відмовився.

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