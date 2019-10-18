На Рівненщині на підприємстві стався вибух



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В будівлі спрацювала автоматична система пожежогасіння Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

За даними поліції, внаслідок вибуху у Клевані ніхто не постраждав

На Рівненщині у селищі Клевань ввечері 17 жовтня стався вибух на підприємстві.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

«Попередньо встановлено, що вибух стався через скупчення газоповітряної суміші в одному із приміщень товариства з обмеженою відповідальністю, в результаті чого в будівлі спрацювала автоматична система пожежогасіння», - заявили в поліції.

Повідомляється, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

«За результатами акту працівників ДСНС, вирішуватиметься питання про кваліфікацію вказаної події. Крім того, поліцейські залучатимуть фахівців відповідних служб, аби здійснити заміри щодо встановлення рівня забруднення атмосферного повітря в житловій зоні», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в Сумах за фактом вибуху на одному з підприємств компанії «Гуала Кложерс Україна» поліція відкрила кримінальне провадження. Під час вибуху постраждали 10 людей.