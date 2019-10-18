На Березняках сталася велика пожежа: вогонь охопив чотири квартири висотки (фото)



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Пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 10-му поверсі Фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі було евакуйовано понад 20 осіб

У четвер, 17 жовтня, ввечері сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Тичини, 16/2, що у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:08.

За попередніми даними, пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 10-му поверсі з розповсюдженням вогню на балкони 11-13 поверхів 15 поверхового житлового будинку. Про це інформує пресслужба столичних рятувальників.

Під час ліквідації пожежі з будинку по сходовій клітині було евакуйовано 17 дорослих осіб та четверо дітей.

О 21:01 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:30 - ліквідувати.

Внаслідок пожежі на 10-му поверсі вигорів балкон, дві кімнати та коридор квартири, на 11-му поверсі вигорів балкон одна кімната та коридор квартири, на 12-му поверсі вигорів балкон, на 13-му поверсі пошкоджено балкон.

На місці працювало 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

Жертв та постраждалих немає.