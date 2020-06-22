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    Справа Коханівського: лідера ОУН засудили до двох років тюрми

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    22 червня суд оголосив вирок Миколі Коханівському - Справа Коханівського: лідера ОУН засудили до двох років тюрми
    22 червня суд оголосив вирок Миколі Коханівському
    Фото: hromadske

    У той же час виконання покарання відстрочили на рік як «умовний строк»

    У Шевченківському районному суді Києва оголосили вирок у справі лідера Добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського.

    Про це повідомляє кореспондент hromadske з зали суду.

    Так, Миколі Коханівському призначили два роки ув’язнення, з відстрочкою виконання на рік як «умовний строк».

    Цивільний позов про компенсацію збитків залишили без розгляду, оскільки представники позивача не з'явилися на засідання.

    Коханівського судили по справі погрому російських банків у 2016 році. 20 лютого 2016-го в Києві представники Добровольчого батальйону ОУН закидали камінням будівлю «Сбербанку Росії». Також активісти закидали камінням і увірвалися до відділення «Альфа-банку».

    20 лютого 2016 року в Києві представники Добровольчого батальйону ОУН закидали камінням будівлю «Сбербанку Росії». Також активісти закидали камінням і увірвалися до відділення «Альфа-банку».

    Крім того, 18 лютого 2018 року у Києві представники Добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

    Також націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».

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