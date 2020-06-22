Івано-франківські депутати звернулися до Зеленського



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У зверненні депутати акцентують увагу на відкритті двох десятків кримінальних проваджень проти п’ятого президента України Петра Порошенка

Депутати хочуть, щоб влада припинила переслідування опозиційних політиків (відео)

Івано-Франківська міськрада звернулася до президента Володимира Зеленського та народних депутатів, щоб зупинити переслідування опозиційних політиків.

Зокрема, у зверненні акцентують увагу на відкритті двох десятків кримінальних проваджень проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Зазначається, що не всі депутати підтримали звернення. Кажуть, факти політичних переслідувань в Україні були завжди, проте, говорять про них зазвичай ті активісти, котрі опиняються в опозиції.

У зверненні серед резонансних справ йдеться про «дивні» звинувачення на адресу колишньої депутатки Верховної Ради України Тетяни Чорновол.

Стосується це і ексдиректора Інституту національної пам’яті, а нині опозиційного парламентаря Володимира В’ятровича.

Нагадаємо, суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня розглядав клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Під час виступу на мітингу біля будівлі суду Порошенко заявив, що його звинувачують у «розпалюванні релігійної ворожнечі» через надання Томосу про автокефалію Української православної церкви і створення Помісної церкви.

Раніше повідомлялося, що під Печерським райсудом, де обиратимуть запобіжний захід Порошенку, збираються його прихильники. Щонайменше можна говорити про кілька сотень учасників акції. Джерела вказують на кілька тисяч людей біля будівлі суду.

Раніше колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями.

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

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