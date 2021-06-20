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    В Києві у маршрутки на ходу відвалилося колесо (відео)

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    В Києві у маршрутки на ходу відвалилося колесо (відео)

    Маршрутні автобуси часто виходять на рейс у незадовільному технічному стані

    Сьогодні, 20 червня у Києві стався черговий інцидент із однією з маршрутних автобусів. Так, у маршрутки №580 на ходу відвалилося заднє колесо. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На запису видно, що жінка-водій маршрутки намагаєтьс поставити на місце колесо.

    «Нормальна така маршрутка. Терміново підвищити вартість проїзду, бо щось не те», – йдеться у підписі до відео.

    Це вже не перший випадок, коли маршрутні автобуси виходять на рейс у несправному стані.

    Крім того, часто водії маршруток працюють у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Так, 17 лютого столичні патрульні виявили у водія маршрутного автобуса ознаки алкогольного сп'яніння. Це сталося близько 6 години ранку. Інспектори зупинили вказану маршрутку на Кільцевій дорозі.

    24 лютого сталася подібна ситуація. Близько 6:30 патрульні виявили нетверезого водія, який збирався заступити на автобусний маршрут.

    Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

    За кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів. Так, 2 лютого 2021 року на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.

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    Теги: Київ громадський транспорт Facebook кияни місто
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    В Києві у маршрутки на ходу відвалилося колесо (відео)