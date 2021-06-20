В Києві у маршрутки на ходу відвалилося колесо (відео)

Маршрутні автобуси часто виходять на рейс у незадовільному технічному стані

Сьогодні, 20 червня у Києві стався черговий інцидент із однією з маршрутних автобусів. Так, у маршрутки №580 на ходу відвалилося заднє колесо. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На запису видно, що жінка-водій маршрутки намагаєтьс поставити на місце колесо.

«Нормальна така маршрутка. Терміново підвищити вартість проїзду, бо щось не те», – йдеться у підписі до відео.

Це вже не перший випадок, коли маршрутні автобуси виходять на рейс у несправному стані.