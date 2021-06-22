Активіст розповів, як декомунізував та українізував громадський транспорт у Херсоні

Мешканець Києва витратив пів року, щоб українізувати Херсон

У Херсоні усі міські маршрутки тепер мають маршрутні трафарети українською мовою і не мають комуністичних вулиць. Цього вдалося добитися завдяки журналісту та громадському активісту з Києва Олександру Рудоманову.

«Чому мене тригернули мова та назви вулиць? Тому що, здається, лише в Херсоні були міські маршрутки російською мовою. На маршрутках майже ніде не було нових назв вулиць, і коли я приїздив у місто – мене це трохи шокувало», – розповів активіст у Facebook.

За його словами, на українізацію маршруток у Херсоні пішло приблизно шість місяців. Він надіслав дві скарги в Укртрансбезпеку, одну – в Держпродспоживслужбу та шість звернень в міську раду.

«Якщо влом шукати електронні пошти відомств – скаржтесь на урядову гарячу лінію. Я користувався сайтом та електронними поштами, бо мав час та бажання», – додав журналіст.

Мешканцю Києва допомагали у Херсоні три людини, які фотографували частину маршруток.

«Чи можна це зробити у моєму місті? Так. Не лише можна, а й треба. Якщо потрібно допомога – пишіть в приват», – порадив активіст та пообіцяв, що його наступний крок – це міжміські маршрутки Херсонської області.

До слова, активіст поскаржився, що у Львові продають пиво з написом «СРСР».

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