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    На Рівненщині прикордонники знайшли аеродром контрабандистів

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    Правоохоронці викрили міжнародне злочинне угруповання, яке літаком переправляло контрабандні сигарети до країн ЄС - На Рівненщині прикордонники знайшли аеродром контрабандистів
    Фото: Держприкордонслужба
    Правоохоронці викрили міжнародне злочинне угруповання, яке літаком переправляло контрабандні сигарети до країн ЄС

    Злочинці використовували літак «Ан-2»

    Українські та польські прикордонники викрили міжнародне злочинне угруповання, яке літаком переправляло контрабанду, зокрема, сигарети, до європейських країн.

    Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    «Спільними зусиллями правоохоронців України та Республіки Польща вдалось ліквідувати міжнародний транскордонний канал незаконного переміщення з України до Польщі товарів, в тому числі тютюнових виробів», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що злочинці використовували літак «Ан-2». Його було затримано на закинутій злітно-посадковій смузі поблизу одного з сіл Рівненської області.

    Літак обшукали та вилучили як речовий доказ.

    «Встановлено ряд причетних осіб з числа громадян України та Польщі, задокументовано факт організації останніми каналу протиправної діяльності, сплановано та проведено спільні дії по його ліквідації», – кажуть правоохоронці.

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    На Рівненщині прикордонники знайшли аеродром контрабандистів
    На Рівненщині прикордонники знайшли аеродром контрабандистів
    На Рівненщині прикордонники знайшли аеродром контрабандистів
    На Рівненщині прикордонники знайшли аеродром контрабандистів
    Фото: Держприкордонслужба

    В рамках розслідування прикордонники разом з СБУ провели обшуки помешкань фігурантів у Волинській, Хмельницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

    «Під час обшуків вилучено ряд предметів та документів, зокрема топографічні карти з нанесеними маршрутами, плани-схеми польотів, радіостанції, документація на літак, й інші предмети, що вказують на причетність п’ятьох фігурантів кримінального провадження до вчинення протиправних дій», – зазначено в повідомленні.

    Фігурантам, один з яких залучався до пілотування «Ан-2», інкримінують порушення правил міжнародних польотів.

    Досудове розслідування вже завершено, справу передали до Рівненського міського суду.

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