На Рівненщині у селянина вилучили понад 16 кг вибухівки

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів і вибухівки

Понад 16 кг вибухівки, три гранати, підривачі та патрони вилучили поліцейські на Рівненщині. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області. Санкціонований обшук провели працівники Здолбунівського відділення поліції у помешканні жителя Здолбунівського району. Правоохоронці на горищі будинку 53-річного жителя села Стеблівка



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Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів і вибухівки

Понад 16 кг вибухівки, три гранати, підривачі та патрони вилучили поліцейські на Рівненщині. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Санкціонований обшук провели працівники Здолбунівського відділення поліції у помешканні жителя Здолбунівського району.

Правоохоронці на горищі будинку 53-річного жителя села Стеблівка виявили вибухівку та боєприпаси.

За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу поліції в Рівненській області встановили, що господар зберігав два корпуси гранат РГД-5 та один — Ф-1 із запалами до них.

Крім того, на горищі працівники поліції виявили дванадцять пластин динамічного вибухового захисту «Контакт-1» загальною вагою 16,44 кг. У кожній із них міститься пластична вибухова речовина вагою 260 грамів.

За попередньою інформацією чоловік перебував у зоні АТО.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами, за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, усе вилучене слідчі скеровуватимуть на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів і вибухівки.