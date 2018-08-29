На Рівненському полігоні розпочалися військові навчання артилеристів
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Навчання триватимуть два тижні
На Рівненському полігоні розпочалися тактичні тренування з підрозділами окремої артилерійської бригади оперативного командування Захід.
Про це в середу, 28 серпня, повідомляє прес-служба Міноборони.
Навчання триватимуть два тижні, у них братимуть участь військовослужбовці всіх категорій, в тому числі резервісти.
Зазначається, що програмою навчань передбачено відпрацювання нормативів з розгортання артилерійського озброєння з похідного в бойове положення, наповнення гармат боєприпасами, швидкої зміни позицій після виконання навчально-бойових завдань.
Особлива увага під час польового виходу артилеристів буде приділятися заходам маскування позицій в умовах застосування «ворогом» безпілотних літальних апаратів, а також протидії диверсійно-розвідувальним групам супротивника.
За словами керівників занять, за результатами практичних дій військовослужбовців кожен артилерійський підрозділ оцінюватиметься за напрямками згідно зі схемою тактичної підготовки.