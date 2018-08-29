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    На Рівненському полігоні розпочалися військові навчання артилеристів

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    Навчання артилеристів - На Рівненському полігоні розпочалися військові навчання артилеристів
    Фото: Міноборони
    Навчання артилеристів

    Навчання триватимуть два тижні

    На Рівненському полігоні розпочалися тактичні тренування з підрозділами окремої артилерійської бригади оперативного командування Захід.

    Про це в середу, 28 серпня, повідомляє прес-служба Міноборони.

    Навчання триватимуть два тижні, у них братимуть участь військовослужбовці всіх категорій, в тому числі резервісти.

    Зазначається, що програмою навчань передбачено відпрацювання нормативів з розгортання артилерійського озброєння з похідного в бойове положення, наповнення гармат боєприпасами, швидкої зміни позицій після виконання навчально-бойових завдань.

    Особлива увага під час польового виходу артилеристів буде приділятися заходам маскування позицій в умовах застосування «ворогом» безпілотних літальних апаратів, а також протидії диверсійно-розвідувальним групам супротивника.

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    На Рівненському полігоні розпочалися військові навчання артилеристів
    На Рівненському полігоні розпочалися військові навчання артилеристів
    На Рівненському полігоні розпочалися військові навчання артилеристів
    На Рівненському полігоні розпочалися військові навчання артилеристів
    На Рівненському полігоні розпочалися військові навчання артилеристів
    На Рівненському полігоні розпочалися військові навчання артилеристів

    За словами керівників занять, за результатами практичних дій військовослужбовців кожен артилерійський підрозділ оцінюватиметься за напрямками згідно зі схемою тактичної підготовки.

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