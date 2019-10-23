  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Різдво українці матимуть чотири вихідних

    • Розсилка
    &nbsp;7 січня українці відзначають Різдво Христове - На Різдво українці матимуть чотири вихідних
     7 січня українці відзначають Різдво Христове

    Понеділок, 6 січня, уряд зробив вихідним днем

    Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив проєкт розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році, яким зробив 6 січня (понеділок) вихідним днем.

    Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду.

    «6 січня ми вирішили зробити вихідним днем і перенесли робочий день на 11 січня», - заявив прем'єр.

    Як відомо, 7 січня українці відзначають Різдво Христове.

    До слова, уряд ініціює скасування обов'язкової публікації законів та інших нормативних актів в «Урядовому кур'єрі».

    В уряді цю ініціативу пояснили тим, що на друк та розповсюдження газети недоцільно витрачаються значні ресурси, у той час як закони дублюються на сайтах органів виконавчої влади.

    Газета «Урядовий кур'єр» — щоденне видання центральних органів виконавчої влади України.

    Засновник — Кабінет міністрів України.

    Газета виходить з жовтня 1990 року.

    Мова видання — українська. Періодичність — п'ять разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, п'ятниця та субота).

    Входить до першої трійки найтиражніших видань в Україні. Загальний наклад 500 тисяч примірників на місяць.

    Кабмін вихідні Різдвяні свята Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ