На Різдво українці матимуть чотири вихідних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 січня українці відзначають Різдво Христове

Понеділок, 6 січня, уряд зробив вихідним днем

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив проєкт розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році, яким зробив 6 січня (понеділок) вихідним днем.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду.

«6 січня ми вирішили зробити вихідним днем і перенесли робочий день на 11 січня», - заявив прем'єр.

Як відомо, 7 січня українці відзначають Різдво Христове.

До слова, уряд ініціює скасування обов'язкової публікації законів та інших нормативних актів в «Урядовому кур'єрі».

В уряді цю ініціативу пояснили тим, що на друк та розповсюдження газети недоцільно витрачаються значні ресурси, у той час як закони дублюються на сайтах органів виконавчої влади.