На Різдво українці матимуть чотири вихідних
Понеділок, 6 січня, уряд зробив вихідним днем
Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив проєкт розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році, яким зробив 6 січня (понеділок) вихідним днем.
Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду.
«6 січня ми вирішили зробити вихідним днем і перенесли робочий день на 11 січня», - заявив прем'єр.
Як відомо, 7 січня українці відзначають Різдво Христове.
До слова, уряд ініціює скасування обов'язкової публікації законів та інших нормативних актів в «Урядовому кур'єрі».
В уряді цю ініціативу пояснили тим, що на друк та розповсюдження газети недоцільно витрачаються значні ресурси, у той час як закони дублюються на сайтах органів виконавчої влади.
Засновник — Кабінет міністрів України.
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Мова видання — українська. Періодичність — п'ять разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, п'ятниця та субота).
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