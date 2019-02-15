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    На російському Кузбасі випав чорний сніг

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    Повідомлення про незвичайні опади приходять з Прокоп&rsquo;євська, Кисельовська та Ленінська-Кузнецького - На російському Кузбасі випав чорний сніг
    Повідомлення про незвичайні опади приходять з Прокоп’євська, Кисельовська та Ленінська-Кузнецького

    Сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках

    У трьох містах Кемеровській області Росії випав чорний сніг. Місцеві жителі діляться фото і відео незвичайних опадів в соцмережах.

    Прокуратура регіону почала перевірку після появи інформації про чорний сніг.

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    Зокрема, повідомлення про незвичайні опади приходять з Прокоп’євська, Кисельовська та Ленінська-Кузнецького.

    За інформацією регіональних ЗМІ, сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках.

    Гендиректор фабрики «Прокоп’євська» Анатолій Волков повідомив телеканалу «Вести-Кузбас», що на підприємстві вийшли з ладу спеціальні шторки, які захищали повітря від бруду.

    прокуратура ЗМІ Twitter
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