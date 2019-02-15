На російському Кузбасі випав чорний сніг
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Розсилка
Сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках
У трьох містах Кемеровській області Росії випав чорний сніг. Місцеві жителі діляться фото і відео незвичайних опадів в соцмережах.
Прокуратура регіону почала перевірку після появи інформації про чорний сніг.
Зокрема, повідомлення про незвичайні опади приходять з Прокоп’євська, Кисельовська та Ленінська-Кузнецького.
В одном чёрном-черном городе, выпал чёрный-чёрный снег...— Леонид Ильич (@Bartolomju) 13 лютого 2019 р.
Это не родина Тимати (как вы могли подумать) - это Кузбасс.
Дышите глубже. pic.twitter.com/WaCx806eWH
За інформацією регіональних ЗМІ, сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках.
Кузбасс. Киселевск.— Serg Wысоцкий (@Albertich61) 10 лютого 2019 р.
Чёрный снег. Складирование и обработка угля производится прямо в жилой зоне. pic.twitter.com/sohlys6jgT
Гендиректор фабрики «Прокоп’євська» Анатолій Волков повідомив телеканалу «Вести-Кузбас», що на підприємстві вийшли з ладу спеціальні шторки, які захищали повітря від бруду.