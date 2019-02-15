На російському Кузбасі випав чорний сніг



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Повідомлення про незвичайні опади приходять з Прокоп’євська, Кисельовська та Ленінська-Кузнецького

Сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках

У трьох містах Кемеровській області Росії випав чорний сніг. Місцеві жителі діляться фото і відео незвичайних опадів в соцмережах.

Прокуратура регіону почала перевірку після появи інформації про чорний сніг.

Зокрема, повідомлення про незвичайні опади приходять з Прокоп’євська, Кисельовська та Ленінська-Кузнецького.

В одном чёрном-черном городе, выпал чёрный-чёрный снег...

Это не родина Тимати (как вы могли подумать) - это Кузбасс.

Дышите глубже. pic.twitter.com/WaCx806eWH — Леонид Ильич (@Bartolomju) 13 лютого 2019 р.

За інформацією регіональних ЗМІ, сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках.

Кузбасс. Киселевск.

Чёрный снег. Складирование и обработка угля производится прямо в жилой зоне. pic.twitter.com/sohlys6jgT — Serg Wысоцкий (@Albertich61) 10 лютого 2019 р.

Гендиректор фабрики «Прокоп’євська» Анатолій Волков повідомив телеканалу «Вести-Кузбас», що на підприємстві вийшли з ладу спеціальні шторки, які захищали повітря від бруду.