На сайті Walmart перестали продавати футболки із символікою Радянського Союзу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат Європарламенту від Латвії Інесе Вайдере написала скаргу керівництву Walmart

Велика американська торговельна мережа Walmart прибрала з продажу футболки із символікою СРСР після скарги євродепутатів від Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомила у Facebook депутат Європарламенту від Латвії Інесе Вайдере, яка розмістила копію листа з Walmart.

Вона написала, що керівництво Walmart діяло «етично і толерантно» і вилучило з асортименту продукти з символами Радянського Союзу.

«На початку вересня я зауважила, що американська роздрібна мережа Walmart торгує товарами з радянськими символами на своїй домашній сторінці. Негайно звернулася до керівника компанії з проханням припинити продаж цих товарів, тому що такі символи ображають мільйони людей, які постраждали від придушення цим режимом», – зазначила євродепутат.

У листі Walmart ідеться, що торговельна мережа прибрала товари з радянською символікою з продажу на своєму сайті, а в офлайнових магазинах Walmart вони не продавалися.

Джерело: Радіо Свобода