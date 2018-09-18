  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На сайті Walmart перестали продавати футболки із символікою Радянського Союзу

    • Розсилка
    На сайті Walmart перестали продавати футболки із символікою Радянського Союзу

    Депутат Європарламенту від Латвії Інесе Вайдере написала скаргу керівництву Walmart

    Велика американська торговельна мережа Walmart прибрала з продажу футболки із символікою СРСР після скарги євродепутатів від Литви, Латвії та Естонії.

    Про це повідомила у Facebook депутат Європарламенту від Латвії Інесе Вайдере, яка розмістила копію листа з Walmart.

    Вона написала, що керівництво Walmart діяло «етично і толерантно» і вилучило з асортименту продукти з символами Радянського Союзу.

    «На початку вересня я зауважила, що американська роздрібна мережа Walmart торгує товарами з радянськими символами на своїй домашній сторінці. Негайно звернулася до керівника компанії з проханням припинити продаж цих товарів, тому що такі символи ображають мільйони людей, які постраждали від придушення цим режимом», – зазначила євродепутат.

    У листі Walmart ідеться, що торговельна мережа прибрала товари з радянською символікою з продажу на своєму сайті, а в офлайнових магазинах Walmart вони не продавалися.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    США пропаганда торгівля СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ