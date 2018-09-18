На сайті Walmart перестали продавати футболки із символікою Радянського Союзу
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Розсилка
Депутат Європарламенту від Латвії Інесе Вайдере написала скаргу керівництву Walmart
Велика американська торговельна мережа Walmart прибрала з продажу футболки із символікою СРСР після скарги євродепутатів від Литви, Латвії та Естонії.
Про це повідомила у Facebook депутат Європарламенту від Латвії Інесе Вайдере, яка розмістила копію листа з Walmart.
Вона написала, що керівництво Walmart діяло «етично і толерантно» і вилучило з асортименту продукти з символами Радянського Союзу.
«На початку вересня я зауважила, що американська роздрібна мережа Walmart торгує товарами з радянськими символами на своїй домашній сторінці. Негайно звернулася до керівника компанії з проханням припинити продаж цих товарів, тому що такі символи ображають мільйони людей, які постраждали від придушення цим режимом», – зазначила євродепутат.
У листі Walmart ідеться, що торговельна мережа прибрала товари з радянською символікою з продажу на своєму сайті, а в офлайнових магазинах Walmart вони не продавалися.
Джерело: Радіо Свобода