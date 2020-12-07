Підсумки року: в Україні збільшилася кількість заяв до поліції через домашнє насильство

У поліції кажуть, що люди почали більше довіряти правоохоронцям та не бояться звертатися по допомогу

За 10 місяців 2020 року до Національної поліції надійшло 174 386 заяв, що пов'язані з домашнім насильством

Від початку року українці зверталися до поліції через домашнє насильство частіше, ніж на весь 2019 рік.

Про це пише hromadske з посиланням на відповідь Нацполіції.

Отже, за 10 місяців 2020 року до Національної поліції надійшло 174 386 заяв про вчинення правопорушень та інші дії, пов'язані з домашнім насильством. Водночас, для порівняння, за весь 2019 рік правоохоронці отримали 113 763 таких заяв.

Крім того у поліції зазначили, що 3124 з цих заяв подали діти. Минулого року кількість заяв від дітей також була майже вдвічі меншою ㅡ всього 1517.

На думку заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, збільшення викликів свідчить про те, що люди почали більше довіряти правоохоронцям та не бояться звертатися по допомогу. Він наголосив на тому, що за 6 місяців 2020 року поліція відкрила близько 900 кримінальних проваджень за фактом домашнього насильства та понад 64 тисячі адміністративних протоколів.

Так, у листопаді 2019 року в Нацполіції були створені 45 мобільних груп з протидії домашньому насильству. За 10 місяців цього року мобільними групами здійснено 74,6 тисячі виїздів на повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. Поліція планує організувати ще 50 таких груп та у співпраці з Мінсоцполітики створити реєстр випадків домашнього насильства.

Наразі домашнє насильство несе за собою адміністративну відповідальність: штраф, виправні роботи або ізолятор до 7 діб, але у разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за статтею 126 ККУ. Тоді це загрожує кривдникам громадськими роботами від 150 до 240 годин, арештом до шести місяців або обмеженням волі до п’яти років, позбавленням волі до двох років.

Минулого тижня на Київщині сімейний дебошир побив поліцейського.

Наприкінці листопада Національна поліція України отримала від ООН та Євросоюзу 18 автомобілів для реагування на факти домашнього насильства.