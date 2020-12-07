Дружина скандального нардепа очолила Хмельницьку облраду

Новій голові Хмельницької облради – 34 роки

За результатами таємного голосування посаду голови Хмельницької обласної ради виборола 34-річна Віолета Лабазюк.

Про це повідомляє Незалежний громадський портал.

Згідно з інформацією, вона отримала 33 голоси.

Її конкурентка, кандидатка від «слуг» Оксана Бочкарьова отримала 27 голосів.

Недійсними визнано чотири бюлетені.

Після оголошення результатів голосування усіх депутатів Хмельницької облради і працівників ради евакуйовують з будівлі через повідомлення про замінування.

Нагадаємо, що голосування за кандидатів на голову ради відбувалося таємно. Щоб перемогти, достатньо було одержати 33 голоси.

Віолета Лабазюк (партія «За майбутнє») очолює громадську організацію «Благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми Поруч». Є дружиною народного депутата Сергія Лабазюка (188 округ).

Сам Лобазюк запам'ятався тим, що час від часу потрапляє у скандали. Так, у 2012 році у Хмельницькому він, як кандидат-самовисуванець в окрузі № 188, обматюкав і пригрозив розправою журналісту, а пізніше назвав цей випадок політичною провокацією. Роздратування політика викликало прохання прокоментувати ситуацію з ремонтом місцевої автодороги, який виконувала підконтрольна політику фірма. Після того, як Лабазюк таки виграв вибори, він не поспішав приступати до роботи, а поїхав відпочивати за кордон.

У 2016 році Лабазюк публічно попросив пробачення в силовиків за опір, який чинився під час обшуків. Слідчі дії проводили у справі, в якій службові особи шляхом зловживання своїм службовим становищем, неправомірно сприяли суб’єктам господарювання у забезпеченні їх перемоги при закупівлі робіт із поточного ремонту автодоріг. Під час проведення силовиками обшуків на підконтрольних Лабазюку підприємствах чинив опір правоохоронцям і навіть один із них потрапив у лікарню з травмами середньої ступені важкості.



