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    Здоров'я

    Священник, керівник хору та касир: у церкві на Волині виявили коронавірус

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    <p>У церкві в селі Кошів Луцького району проводять заходи дезінфекції</p> - Священник, керівник хору та касир: у церкві на Волині виявили коронавірус

    У церкві в селі Кошів Луцького району проводять заходи дезінфекції

    Фото ілюстративне

    Фахівці встановлюють коло контактних осіб

    У селі Кошів Луцького району Волинської області коронавірус виявили у священника, керівника церковного хору та касира церкви.

    Про це повідомили у Волинській ОДА.

    У відомстві заявили, що зараз встановлюють коло контактних осіб. Про ці випадки повідомили голові сільради, надали необхідні рекомендації, проводять дезінфекційні заходи.

    Загалом за останню добу Covid-19 на Рівненщині виявили у 57 людей. Всього в області підтвердили 2368 випадків коронавірусу.

    Нагадаємо, раніше митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом. Covid-19 у нього виявили під час планового лікування хронічної хвороби.

    До слова, на Буковині за добу 30 червня виявили ще пів сотні хворих на коронавірус.

    Також глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    Як відомо, в Україні 30 червня зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж 29 червня (646).  Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.

    здоров'я церква Волинська область коронавірус
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