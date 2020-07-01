Священник, керівник хору та касир: у церкві на Волині виявили коронавірус
У церкві в селі Кошів Луцького району проводять заходи дезінфекції
Фахівці встановлюють коло контактних осіб
У селі Кошів Луцького району Волинської області коронавірус виявили у священника, керівника церковного хору та касира церкви.
Про це повідомили у Волинській ОДА.
У відомстві заявили, що зараз встановлюють коло контактних осіб. Про ці випадки повідомили голові сільради, надали необхідні рекомендації, проводять дезінфекційні заходи.
Загалом за останню добу Covid-19 на Рівненщині виявили у 57 людей. Всього в області підтвердили 2368 випадків коронавірусу.
Нагадаємо, раніше митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом. Covid-19 у нього виявили під час планового лікування хронічної хвороби.
До слова, на Буковині за добу 30 червня виявили ще пів сотні хворих на коронавірус.
Також глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу.
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Як відомо, в Україні 30 червня зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж 29 червня (646). Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.