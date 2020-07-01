Священник, керівник хору та касир: у церкві на Волині виявили коронавірус



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У церкві в селі Кошів Луцького району проводять заходи дезінфекції Фото ілюстративне

Фахівці встановлюють коло контактних осіб

У селі Кошів Луцького району Волинської області коронавірус виявили у священника, керівника церковного хору та касира церкви.

Про це повідомили у Волинській ОДА.

У відомстві заявили, що зараз встановлюють коло контактних осіб. Про ці випадки повідомили голові сільради, надали необхідні рекомендації, проводять дезінфекційні заходи.

Загалом за останню добу Covid-19 на Рівненщині виявили у 57 людей. Всього в області підтвердили 2368 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом. Covid-19 у нього виявили під час планового лікування хронічної хвороби.

До слова, на Буковині за добу 30 червня виявили ще пів сотні хворих на коронавірус.

Також глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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Як відомо, в Україні 30 червня зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж 29 червня (646). Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.